Зеленський про заколот проти Путіна: Слабкість Росії очевидна
Президент Володимир Зеленський відреагував на заколот найманців ПВК "Вагнер" проти російської влади і заявив, що наразі слабкість РФ очевидна. За його словами, Путін довго маскував свою слабкість пропагандою, але зараз цього уже не сховаєш.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе.
Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір.
Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди".
Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв.
Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.
Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу".
Деталі: Президент закликав українців зберігати міцність, єдність та силу.
За його словами, всі українські командувачі, всі воїни знають, що робити.
Важливо: Наразі найманці Євгенія Пригожина рухаються у сторону Москви. Бойовики уже захопили Ростов, взяли під контроль деякі військові об'єкти у Воронежі.
Трасу, якою вони рухаються, перекрили. Армія РФ застосовує авіацію, проте вагнерівці уже збили щонайменше 3 російські вертольоти.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
- 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
- Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".