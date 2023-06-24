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Зеленський про заколот проти Путіна: Слабкість Росії очевидна

Альона Мазуренко Субота, 24 червня 2023, 13:00
Зеленський про заколот проти Путіна: Слабкість Росії очевидна
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО З FACEBOOK

Президент Володимир Зеленський відреагував на заколот найманців ПВК "Вагнер" проти російської влади і заявив, що наразі слабкість РФ очевидна. За його словами, Путін довго маскував свою слабкість пропагандою, але зараз цього уже не сховаєш.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе.

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Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір.

Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди".

Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв.

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Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.

Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу".

Деталі: Президент закликав українців зберігати міцність, єдність та силу.

За його словами, всі українські командувачі, всі воїни знають, що робити.

Важливо: Наразі найманці Євгенія Пригожина рухаються у сторону Москви. Бойовики уже захопили Ростов, взяли під контроль деякі військові об'єкти у Воронежі. 

Трасу, якою вони рухаються, перекрили. Армія РФ застосовує авіацію, проте вагнерівці уже збили щонайменше 3 російські вертольоти. 

Передісторія:

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Теми: ЗеленськийПутінПригожинвійна
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