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Зеленский о мятеже против Путина: Слабость России очевидна

Алена МазуренкоСуббота, 24 июня 2023, 13:00
Зеленский о мятеже против Путина: Слабость России очевидна
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ИЗ FACEBOOK

Президент Владимир Зеленский отреагировал на мятеж наемников ЧВК "Вагнер" против российских властей и заявил, что сейчас слабость РФ очевидна. По его словам, Путин долго маскировал свою слабость пропагандой, но сейчас этого уже не скроешь.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Каждый, кто выбирает путь зла, - разрушает сам себя.

Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны - и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется.

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Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды".

Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы в конце концов забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил.

Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И все это - один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.

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Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса".

Детали: Президент призвал украинцев сохранять прочность, единство и силу.

По его словам, все украинские командующие, все воины знают, что делать.

Важно: Сейчас наемники Евгения Пригожина движутся в сторону Москвы. Боевики уже захватили Ростов, взяли под контроль некоторые военные объекты в Воронеже.

Трассу, по которой они движутся, перекрыли. Армия РФ применяет авиацию, однако вагнеровцы уже сбили по меньшей мере 3 российских вертолета.

Предыстория: 

  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Темы: ЗеленскийПутинПригожинвойна
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