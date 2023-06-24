Зеленский о мятеже против Путина: Слабость России очевидна

Президент Владимир Зеленский отреагировал на мятеж наемников ЧВК "Вагнер" против российских властей и заявил, что сейчас слабость РФ очевидна. По его словам, Путин долго маскировал свою слабость пропагандой, но сейчас этого уже не скроешь.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Каждый, кто выбирает путь зла, - разрушает сам себя.

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Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны - и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется.

Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды".

Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы в конце концов забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил.

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Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И все это - один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен.

Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса".

Детали: Президент призвал украинцев сохранять прочность, единство и силу.

По его словам, все украинские командующие, все воины знают, что делать.

Важно: Сейчас наемники Евгения Пригожина движутся в сторону Москвы. Боевики уже захватили Ростов, взяли под контроль некоторые военные объекты в Воронеже.

Трассу, по которой они движутся, перекрыли. Армия РФ применяет авиацию, однако вагнеровцы уже сбили по меньшей мере 3 российских вертолета.

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