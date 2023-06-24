Кремль намагався домовитись з Пригожиним, але той відмовився – росЗМІ

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна намагалися домовитися з ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, але він відмовився приймати умови Кремля.

Джерело: російські телеграм-канали, "Важные истории"

Дослівно: "Кремль учора намагався домовитися з Пригожиним. Йому телефонували з АП (не Путін) і пропонували дати задню, а всі його повідомлення пояснити зломом і підробкою голосу".

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Деталі: Про це російським ЗМІ розповіло джерело, близьке до адміністрації Путіна.

За словами джерела, після того як Пригожин відмовився приймати умови адміністрації Путін дав команду порушити проти нього кримінальну справу і розібратися по-жорсткому.

Після перших повідомлень Пригожина у кількох російських провладних телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що насправді всі заяви ватажка вагнерівців - "фейк" і "результат злому".

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