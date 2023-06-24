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Кремль намагався домовитись з Пригожиним, але той відмовився – росЗМІ

Альона Мазуренко Субота, 24 червня 2023, 13:37
Кремль намагався домовитись з Пригожиним, але той відмовився – росЗМІ
СКРИНШОТ

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна намагалися домовитися з ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, але він відмовився приймати умови Кремля.

Джерело: російські телеграм-канали, "Важные истории"

Дослівно: "Кремль учора намагався домовитися з Пригожиним. Йому телефонували з АП (не Путін) і пропонували дати задню, а всі його повідомлення пояснити зломом і підробкою голосу".

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Деталі: Про це російським ЗМІ розповіло джерело, близьке до адміністрації Путіна.

За словами джерела, після того як Пригожин відмовився приймати умови адміністрації Путін дав команду порушити проти нього кримінальну справу і розібратися по-жорсткому.

Після перших повідомлень Пригожина у кількох російських провладних телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що насправді всі заяви ватажка вагнерівців - "фейк" і "результат злому".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Теми: ПригожинРосіяПутінвійна
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