Кремль пытался договориться с Пригожиным, но тот отказался – росСМИ

В администрации российского диктатора Владимира Путина пытались договориться с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, но он отказался принимать условия Кремля.

Источник: российские телеграм-каналы, "Важные истории"

Дословно: "Кремль вчера пытался договориться с Пригожиным. Ему звонили из АП (не Путин) и предлагали дать заднюю, а все его сообщения объяснить взломом и подделкой голоса".

Детали: Об этом российским СМИ рассказал источник, близкий к администрации Путина.

Реклама:

По словам источника, после того как Пригожин отказался принимать условия администрации Путин дал команду возбудить против него уголовное дело и разобраться по-жесткому.

После первых сообщений Пригожина в нескольких российских провластных телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что на самом деле все заявления главаря вагнеровцев - "фейк" и "результат взлома".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ