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Кремль пытался договориться с Пригожиным, но тот отказался – росСМИ

Алена МазуренкоСуббота, 24 июня 2023, 13:37
Кремль пытался договориться с Пригожиным, но тот отказался – росСМИ
СКРИНШОТ

В администрации российского диктатора Владимира Путина пытались договориться с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, но он отказался принимать условия Кремля.

Источник: российские телеграм-каналы, "Важные истории"

Дословно: "Кремль вчера пытался договориться с Пригожиным. Ему звонили из АП (не Путин) и предлагали дать заднюю, а все его сообщения объяснить взломом и подделкой голоса".

Детали: Об этом российским СМИ рассказал источник, близкий к администрации Путина.

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По словам источника, после того как Пригожин отказался принимать условия администрации Путин дал команду возбудить против него уголовное дело и разобраться по-жесткому.

После первых сообщений Пригожина в нескольких российских провластных телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что на самом деле все заявления главаря вагнеровцев - "фейк" и "результат взлома".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Темы: ПригожинРосcияПутинвойна
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