Дуда збирав ключових міністрів для консультації через події в РФ

Президент Польщі Анджей Дуда збирав для консультацій ключових посадовців країни у зв’язку з початком у Росії збройного заколоту.

Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Анджей Дуда розповів, що провів консультації з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, міністром оборони та союзниками.

"Розвиток подій за нашим східним кордоном під постійним моніторингом", – додав він.

Реклама:

Речник уряду Пьотр Мюллер додав, що на зустрічі були також лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський та міністр внутрішніх справ і адміністрації.

В Естонії повідомили про посилення заходів безпеки на кордоні з Росією.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

ВІДЕО ДНЯ

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.