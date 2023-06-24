Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда збирав ключових міністрів для консультації через події в РФ

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 13:56

Президент Польщі Анджей Дуда збирав для консультацій ключових посадовців країни у зв’язку з початком у Росії збройного заколоту.

Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Анджей Дуда розповів, що провів консультації з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, міністром оборони та союзниками.

"Розвиток подій за нашим східним кордоном під постійним моніторингом", – додав він. 

Реклама:

Речник уряду Пьотр Мюллер додав, що на зустрічі були також лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський та міністр внутрішніх справ і адміністрації.

В Естонії повідомили про посилення заходів безпеки на кордоні з Росією. 

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

ВІДЕО ДНЯ

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Теми: ПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – ЗМІ

Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT

відео, фотоНадпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту

Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT

відеоКерівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали

ЗАЕС працює в штатному режимі. Рівень води у ставку-охолоджувачі теж стабільний

Усі новини...
Польща
Президент Польщі офіційно повернув Качинського на посаду віцепрем’єра
Польща заморозила слідство у справі облиття фарбою російського посла
Більшість поляків не підтримують повернення Качинського в уряд
Останні новини
13:38
Ядерні заряди навряд чи вже у Білорусі – Генштаб ЗСУ
13:29
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
13:25
Fitch змінив рейтинги двох українських держбанків і підтвердив рейтинг ще одного
13:17
Зеленський провів розширене засідання Ставки
13:16
"Укргазвидобування" запустило в роботу ще три свердловини
13:15
У Росії знову виявили випадки сибірської виразки
13:12
Сирський упевнений: Бахмут буде звільнено
13:09
фото, відеоЗМІ показали удар по складу боєприпасів у Макіївці і з'ясували його локацію
12:59
Глава "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – ЗМІ
12:47
"Гаряча" лінія фронту зараз перевищує 1200 кілометрів – Генштаб
Усі новини...
Реклама: