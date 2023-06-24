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Дуда собирал ключевых министров для консультации из-за событий в РФ

"Европейская правда"Суббота, 24 июня 2023, 13:56

Президент Польши Анджей Дуда собирал для консультаций ключевых чиновников страны в связи с началом в России вооруженного мятежа.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Анджей Дуда рассказал, что провел консультации с премьер-министром Матеушем Моравецким, министром обороны и союзниками.

"Развитие событий за нашей восточной границей под постоянным мониторингом", – добавил он.

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Представитель правительства Петр Мюллер добавил, что на встрече были также лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский и министр внутренних дел и администрации.

В Эстонии сообщили об усилении мер безопасности на границе с Россией.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

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Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время. 

Темы: ПольшаРосcия
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