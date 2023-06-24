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У Москві ввели режим контртерористичної операції

"Українська правда", Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 10:01
У Москві ввели режим контртерористичної операції
Москва. Фото з Вікіпедії

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).

Джерело: Собянін у Telegram, Воробйов у Telegram

Пряма мова Собяніна: "У зв'язку з інформацією, що надходить, у Москві проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Введено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів".

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Деталі: Російський губернатор Воробйов також повідомив про посилені заходи безпеки у Московській області.

Пряма мова Воробйов: "У Московській області посилено заходи безпеки, ситуація контролюється правоохоронними органами і ФСБ. Проводяться антитерористичні заходи. Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку, у зв'язку з цим прошу за можливості утриматися від поїздок особистим транспортом на півдні Московської області, насамперед за межі регіону".

Оновлено: Зазначається, що в російській столиці скасовано раніше оголошені масові заходи. Мер подякував жителям "за розуміння і спокійне ставлення до того, що відбувається".

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ нагадують, що може робити влада згідно з російськими законами:

  • У громадян можна буде перевіряти документи. Якщо документів при собі немає - людину зможуть доставити в поліцію.
  • На в'їзді та виїзді із зони КТО людей дозволено обшукувати.
  • Силовики можуть "видаляти фізичних осіб з окремих ділянок місцевості та об'єктів", а також відбуксовувати машини.
  • Спецслужби отримають право прослуховувати телефонні розмови і читати будь-яке листування в інтернеті.
  • Влада зможе використовувати автомобілі, що належать будь-яким організаціям і людям, для надання першої допомоги і переслідування злочинців.
  • На території регіону можуть вимкнути будь-який зв'язок - як телефонний, так і доступ до інтернету.
  • Співробітники спецслужб для "боротьби з тероризмом" зможуть без рішення суду входити в будь-які приміщення.

Передісторія: 

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
  • Російські силовики цілодобово доповідають президенту РФ Володимиру Путіну про заходи, які вживаються щодо протистояння "збройному заколоту" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У РФ почалися проблеми з доступом до новин.

Теми: РосіяПригожин
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