У Москві ввели режим контртерористичної операції

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО).

Джерело: Собянін у Telegram, Воробйов у Telegram

Пряма мова Собяніна: "У зв'язку з інформацією, що надходить, у Москві проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Введено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів".

Деталі: Російський губернатор Воробйов також повідомив про посилені заходи безпеки у Московській області.

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Пряма мова Воробйов: "У Московській області посилено заходи безпеки, ситуація контролюється правоохоронними органами і ФСБ. Проводяться антитерористичні заходи. Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку, у зв'язку з цим прошу за можливості утриматися від поїздок особистим транспортом на півдні Московської області, насамперед за межі регіону".

Оновлено: Зазначається, що в російській столиці скасовано раніше оголошені масові заходи. Мер подякував жителям "за розуміння і спокійне ставлення до того, що відбувається".

ЗМІ нагадують, що може робити влада згідно з російськими законами:

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У громадян можна буде перевіряти документи. Якщо документів при собі немає - людину зможуть доставити в поліцію.

На в'їзді та виїзді із зони КТО людей дозволено обшукувати.

Силовики можуть "видаляти фізичних осіб з окремих ділянок місцевості та об'єктів", а також відбуксовувати машини.

Спецслужби отримають право прослуховувати телефонні розмови і читати будь-яке листування в інтернеті.

Влада зможе використовувати автомобілі, що належать будь-яким організаціям і людям, для надання першої допомоги і переслідування злочинців.

На території регіону можуть вимкнути будь-який зв'язок - як телефонний, так і доступ до інтернету.

Співробітники спецслужб для "боротьби з тероризмом" зможуть без рішення суду входити в будь-які приміщення.

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