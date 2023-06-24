Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Липецькій області латають дорогу, яку перерили в очікуванні "вагнерівців"

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 21:48
У Липецькій області латають дорогу, яку перерили в очікуванні вагнерівців
скріншот відео Baza

У Липецькій області РФ починають скасовувати введені обмеження, скоро відкриють рух на регіональних трасах, почали відновлювати дорожнє полотно.

Джерело: губернатор області Ігор Артамонов у Telegram, телеграм-канал Baza

Дослівно Артамонов: "Введені сьогодні обмеження починаємо скасовувати. Найближчим часом відкриємо рух на регіональних трасах. Ну а до відновлення дорожнього полотна деякі райони вже приступили – тут не складно, зробимо швидко".

Реклама:

Деталі: Водночас телеграм-канал Baza опублікував відео, як липецькі комунальники латають ями, які вирили в очікуванні "вагнерівців" недалеко від міста Чаплигін.

Що передувало: У Липецькій області РФ, де помітили колону ПВК "Вагнера", яка рухається у бік Москви, екскаватори перекопали шосе.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим колону ПВК "Вагнер" помітили біля селища Красне в Липецькій області, звідки до Москви трохи більше ніж 400 кілометрів.

У суботу ввечері ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Теми: РосіяВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: