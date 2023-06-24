У Липецькій області латають дорогу, яку перерили в очікуванні "вагнерівців"

У Липецькій області РФ починають скасовувати введені обмеження, скоро відкриють рух на регіональних трасах, почали відновлювати дорожнє полотно.

Джерело: губернатор області Ігор Артамонов у Telegram, телеграм-канал Baza

Дослівно Артамонов: "Введені сьогодні обмеження починаємо скасовувати. Найближчим часом відкриємо рух на регіональних трасах. Ну а до відновлення дорожнього полотна деякі райони вже приступили – тут не складно, зробимо швидко".

Реклама:

Деталі: Водночас телеграм-канал Baza опублікував відео, як липецькі комунальники латають ями, які вирили в очікуванні "вагнерівців" недалеко від міста Чаплигін.

Що передувало: У Липецькій області РФ, де помітили колону ПВК "Вагнера", яка рухається у бік Москви, екскаватори перекопали шосе.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим колону ПВК "Вагнер" помітили біля селища Красне в Липецькій області, звідки до Москви трохи більше ніж 400 кілометрів.

У суботу ввечері ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.