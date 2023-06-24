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"Вагнерівці" вже за 400 км від Москви

Катерина Тищенко, "Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 16:25
Вагнерівці вже за 400 км від Москви
Красне Липецької області, Google maps, геолокація "Медузи"

Колону ПВК "Вагнер" помітили біля селища Красне в Липецькій області, звідки до Москви трохи більше ніж 400 кілометрів.

Джерело: Медуза, РБК з посиланням на губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, представники українських спецслужб у коментарі УП

Деталі: Одну з колон найманців ПВК "Вагнер" помітили в селищі Красне на північному заході Липецької області. Відеозйомка, що підтверджує це, з'явилися в одному з телеграм-чатів про довколишнє місто Єлець.

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Судячи з відео, які "Медузі" вдалося геолокувати, техніка ПВК "Вагнер" їхала дорогою місцевого значення поруч із залізничними коліями.

Про присутність людей у пісочному камуфляжі без розпізнавальних знаків в околицях Красного "Медузі" також розповів очевидець.

Згідно з даними сервісу Google Maps, від Красного до Москви – трохи більше ніж 400 кілометрів.

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Пізніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що територією регіону пересувається техніка ПВК "Вагнер".

"Правоохоронні органи і влада, зокрема в муніципалітетах, вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки населення. Ситуація перебуває під контролем", - стверджує губернатор.

Він нагадав рекомендацію жителям регіону не залишати своїх домівок і відмовитися від будь-яких поїздок на транспорті.

За даними українських спецслужб, з якими контактує УП, "вагнерівці" перебували на підходах до Липецької області близько 15.00 за київським часом. Якщо вони рухатимуться таким темпом надалі, до ночі вони будуть у Московській області. 

Передісторія:

Теми: ВагнерРосіяПригожин
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