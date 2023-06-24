"Вагнерівці" вже за 400 км від Москви
Колону ПВК "Вагнер" помітили біля селища Красне в Липецькій області, звідки до Москви трохи більше ніж 400 кілометрів.
Джерело: Медуза, РБК з посиланням на губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, представники українських спецслужб у коментарі УП
Деталі: Одну з колон найманців ПВК "Вагнер" помітили в селищі Красне на північному заході Липецької області. Відеозйомка, що підтверджує це, з'явилися в одному з телеграм-чатів про довколишнє місто Єлець.
Судячи з відео, які "Медузі" вдалося геолокувати, техніка ПВК "Вагнер" їхала дорогою місцевого значення поруч із залізничними коліями.
Про присутність людей у пісочному камуфляжі без розпізнавальних знаків в околицях Красного "Медузі" також розповів очевидець.
Згідно з даними сервісу Google Maps, від Красного до Москви – трохи більше ніж 400 кілометрів.
Пізніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що територією регіону пересувається техніка ПВК "Вагнер".
"Правоохоронні органи і влада, зокрема в муніципалітетах, вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки населення. Ситуація перебуває під контролем", - стверджує губернатор.
Він нагадав рекомендацію жителям регіону не залишати своїх домівок і відмовитися від будь-яких поїздок на транспорті.
За даними українських спецслужб, з якими контактує УП, "вагнерівці" перебували на підходах до Липецької області близько 15.00 за київським часом. Якщо вони рухатимуться таким темпом надалі, до ночі вони будуть у Московській області.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- За даними розвідки Британії, вагнерівці мають намір дістатися до Москви.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.