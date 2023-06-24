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В Липецкой области латают дорогу, которую перерыли в ожидании "вагнеровцев"

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 21:48
В Липецкой области латают дорогу, которую перерыли в ожидании вагнеровцев
скриншот видео Baza

В Липецкой области РФ начинают отменять введенные ограничения, скоро откроют движение на региональных трассах, начали восстанавливать дорожное полотно.

Источник: губернатор области Игорь Артамонов в Telegram, телеграм-канал Baza

Дословно Артамонов: "Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро".

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Детали: В то же время, телеграм-канал Baza опубликовал видео, как липецкие коммунальщики латают ямы, которые вырыли в ожидании "вагнеровцев" недалеко от города Чаплыгин.

Что предшествовало: В Липецкой области РФ, где заметили колонну ЧВК "Вагнера", которая движется в сторону Москвы, экскаваторы перекопали шоссе.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим колонну ЧВК "Вагнер" заметили у поселка Красное в Липецкой области, откуда до Москвы чуть больше 400 километров.

В субботу вечером главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Темы: РосcияВагнер
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