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В Липецькій області перекопали шосе, щоб спинити вагнерівців

Станіслав ПогоріловСубота, 24 червня 2023, 18:12
В Липецькій області перекопали шосе, щоб спинити вагнерівців
скриншот

У Липецькій області РФ, де помітили колону ПВК "Вагнера", яка рухається у бік Москви, екскаватори перекопали шосе.

Джерело: "Meduza", уряд Липецької області у Telegram

Деталі: Це зроблено, ймовірно, для того, щоб перепинити шлях вагнерівцям. На відео люди скаржаться, що не можуть проїхати додому.

Чиновники області заявили, що навмисно пошкодили дорожнє полотно, щоб повністю зупинити проїзд. " Розуміємо, які незручності через це відчувають жителі регіону, але безпека понад усе", - твердять там.

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Вони закликали "зважати на серйозність ситуації" та пообіцяли відновити пошкоджене.

Відео знято на кордоні Добровського і Чаплигинського районів на трасі, що веде до Чаплигина. Цей населений пункт розташований за 20 кілометрів від Рязанської області, яка межує з Підмосков'ям. В обговореннях місцевих жителів у телеграм-чатах є згадки, що перекопано й інші дороги в районі Чаплигина.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Перед цим Колону ПВК "Вагнер" помітили біля селища Красне в Липецькій області, звідки до Москви трохи більше ніж 400 кілометрів.

Передісторія:

Теми: РосіяВагнер
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