В Липецькій області перекопали шосе, щоб спинити вагнерівців
У Липецькій області РФ, де помітили колону ПВК "Вагнера", яка рухається у бік Москви, екскаватори перекопали шосе.
Джерело: "Meduza", уряд Липецької області у Telegram
Деталі: Це зроблено, ймовірно, для того, щоб перепинити шлях вагнерівцям. На відео люди скаржаться, що не можуть проїхати додому.
Чиновники області заявили, що навмисно пошкодили дорожнє полотно, щоб повністю зупинити проїзд. " Розуміємо, які незручності через це відчувають жителі регіону, але безпека понад усе", - твердять там.
Вони закликали "зважати на серйозність ситуації" та пообіцяли відновити пошкоджене.
Відео знято на кордоні Добровського і Чаплигинського районів на трасі, що веде до Чаплигина. Цей населений пункт розташований за 20 кілометрів від Рязанської області, яка межує з Підмосков'ям. В обговореннях місцевих жителів у телеграм-чатах є згадки, що перекопано й інші дороги в районі Чаплигина.
Що було раніше: Перед цим Колону ПВК "Вагнер" помітили біля селища Красне в Липецькій області, звідки до Москви трохи більше ніж 400 кілометрів.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- За даними розвідки Британії, вагнерівці мають намір дістатися до Москви.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.