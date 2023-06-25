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МВС показало перші хвилини після падіння уламків на багатоповерхівку в Києві

Ольга Глущенко Неділя, 25 червня 2023, 04:44
МВС показало перші хвилини після падіння уламків на багатоповерхівку в Києві
фото прокуратури

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після пошкодження багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва внаслідок ракетного удару російських окупантів.

Джерело: пресслужба МВС у Телеграм

Дослівно: "Патрульні спільно з рятувальниками допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуйовували зі зруйнованих помешкань громадян та супроводжували їх у безпечне місце".

Що передувало: Уламки збитої вночі 24 червня ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва.

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Внаслідок падіння уламків загинули три людини.

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Теми: Київракетний удар
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