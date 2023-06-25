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МВД показало первые минуты после падения обломков на многоэтажку в Киеве

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 04:44
МВД показало первые минуты после падения обломков на многоэтажку в Киеве
фото прокуратуры

Министерство внутренних дел обнародовало видео первых минут после повреждения многоэтажки в Соломенском районе Киева в результате ракетного удара российских оккупантов.

Источник: пресс-служба МВД в Телеграмм

Дословно: "Патрульные совместно со спасателями помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных помещений граждан и сопровождали их в безопасное место".

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Что предшествовало: Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева.

В результате падения обломков погибли три человека.

Темы: Киевракетный удар
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