МВД показало первые минуты после падения обломков на многоэтажку в Киеве

Министерство внутренних дел обнародовало видео первых минут после повреждения многоэтажки в Соломенском районе Киева в результате ракетного удара российских оккупантов.

Источник: пресс-служба МВД в Телеграмм

Дословно: "Патрульные совместно со спасателями помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных помещений граждан и сопровождали их в безопасное место".

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Что предшествовало: Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева.

В результате падения обломков погибли три человека.