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Зеленський поговорив ще й із Дудою: Росія, контрнаступ, ЗАЕС

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 22:55
Зеленський поговорив ще й із Дудою: Росія, контрнаступ, ЗАЕС
Зеленський і Дуда, фото пресслужби польського президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою останні події в Росії, ситуацію на полі бою в Україні та загрозливу ситуацію на ЗАЕС.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Остання на сьогодні з розмов із нашими партнерами – із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Обговорили останні події в Росії та те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на безпекову ситуацію в регіоні.

Розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС.

Узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО й інших міжнародних заходів".

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Що передувало: Раніше у неділю ввечері Зеленський також провів розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо і президентом США Джо Байденом.

Теми: ЗеленськийДудаПольщаРосія
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