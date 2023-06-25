Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський поговорив ще й із Дудою: Росія, контрнаступ, ЗАЕС

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 22:55
Зеленський поговорив ще й із Дудою: Росія, контрнаступ, ЗАЕС
Зеленський і Дуда, фото пресслужби польського президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою останні події в Росії, ситуацію на полі бою в Україні та загрозливу ситуацію на ЗАЕС.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Остання на сьогодні з розмов із нашими партнерами – із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Обговорили останні події в Росії та те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на безпекову ситуацію в регіоні.

Реклама:

Розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС.

Узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО й інших міжнародних заходів".

Що передувало: Раніше у неділю ввечері Зеленський також провів розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо і президентом США Джо Байденом.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийДудаПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський провів розмову з Байденом: згадали процеси в Росії
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Зеленський: Світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: