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Зеленский поговорил еще и с Дудой: Россия, контрнаступление, ЗАЭС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 22:55
Зеленский поговорил еще и с Дудой: Россия, контрнаступление, ЗАЭС
Зеленский и Дуда, фото пресс-службы польского президента

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой последние события в России, ситуацию на поле боя в Украине и угрожающую ситуацию на ЗАЭС.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Обсудили последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе.

Рассказал о состоянии дел на поле боя и угрожающей ситуации, которую оккупанты создали на Запорожской АЭС.

Согласовали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО и других международных мероприятий".

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Что предшествовало: Ранее в воскресенье вечером Зеленский также провел разговоры с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом США Джо Байденом.

Темы: ЗеленскийДудаПольшаРосcия
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