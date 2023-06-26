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У Києві рятувальники завершили роботи в будинку, постраждалому від ракетного удару

Ольга Глущенко Понеділок, 26 червня 2023, 03:32
У Києві рятувальники завершили роботи в будинку, постраждалому від ракетного удару
фото ДСНС

ДСНС оголосила про завершення аварійно-рятувальних робіт у багатоповерхівці, яка постраждала від ворожої атаки вночі 24 червня.

Джерело: ДСНС у Facebook

Деталі: Надзвичайники зазначили, що аварійно-рятувальні роботи завершені у 25-поверховому будинку, який постраждав від ворожої атаки.

Як зазначив голова ДСНС України Сергій Крук, рятувальникам вдалося евакуювати з будинку 24 людини, 5 осіб загинули.

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Що передувало: Уламки збитої вночі 24 червня ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва.

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Теми: Київракетний ударДСНС
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