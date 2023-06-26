В Киеве спасатели завершили работы в доме, пострадавшем от ракетного удара

ГСЧС объявила о завершении аварийно-спасательных работ в многоэтажке, которая пострадала от вражеской атаки ночью 24 июня.

Источник: ГСЧС в Facebook

Детали: Чрезвычайники отметили, что аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, который пострадал от вражеской атаки.

Как отметил глава ГСЧС Украины Сергей Крук, спасателям удалось эвакуировать из дома 24 человека, 5 человек погибли.

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Что предшествовало: Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева.