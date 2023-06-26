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Російська ракета влучила у склади в Одеському районі − голова ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 26 червня 2023, 11:54
Російська ракета влучила у склади в Одеському районі − голова ОВА
Рятувальники. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одна з російських ракет влучила у складське приміщення в Одеському районі вночі 26 червня, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram   

Пряма мова Кіпера: "Вночі російські терористи атакували південь України. 2 "Калібри" і 4 дрони-камікадзе збито над Одещиною. 1 ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі".

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Деталі: Він додав, що уламки збитих дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.

Даних про постраждалих, за словами Кіпера, не надходило.

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Теми: Одеська областьвійна
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