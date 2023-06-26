Російська ракета влучила у склади в Одеському районі − голова ОВА
Понеділок, 26 червня 2023, 11:54
Одна з російських ракет влучила у складське приміщення в Одеському районі вночі 26 червня, минулося без постраждалих.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова Кіпера: "Вночі російські терористи атакували південь України. 2 "Калібри" і 4 дрони-камікадзе збито над Одещиною. 1 ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі".
Деталі: Він додав, що уламки збитих дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.
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Даних про постраждалих, за словами Кіпера, не надходило.
Передісторія:
- Вночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.
- Повітряні сили повідомили, що збили 2 з 3 крилатих ракет "Калібр", 7 з 8 "Шахедів" та усі 4 безпілотники невстановленого типу, якими окупанти атакували Україну.
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