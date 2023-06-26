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Российская ракета попала в склады в Одесском районе − глава ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 11:54
Российская ракета попала в склады в Одесском районе − глава ОВА
Спасатели. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Одна из российских ракет попала в складское помещение в Одесском районе ночью 26 июня, обошлось без пострадавших.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram  

Прямая речь Кипера: "Ночью российские террористы атаковали юг Украины. 2 "Калибра" и 4 дрона-камикадзе сбиты над Одесской областью. 1 ракета попала в складское помещение в Одесском районе".

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Детали: Он добавил, что обломки сбитых дронов упали на открытую территорию, а взрывными волнами изуродованы окна в многоквартирных домах прибрежной зоны.

Данных о пострадавших, по словам Кипера, не поступало.

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Темы: Одесская областьвойна
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