У частині Херсона змінили комендантську годину та частково дозволили в'їзд до району Корабел

З 27 червня у частині Херсоні змінюється тривалість комендантської години, а також буде знята заборона на відвідування мікрорайону Нафтогавань.

Джерело: голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Мною скасована частково заборона на в’їзд у деякі мікрорайони Острова (Корабел − ред.). А саме з 27 числа можна буде цивільним особам потрапити до свого помешкання на Нафтогавані. Однак біля другого кільця, від початку Гідропарку, рух все ж таки буде заборонений по вулиці Марії Фортус у зв’язку з тим, що там не проведене розмінування".

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Деталі: Голова МВА також повідомив, що з 27 червня комендантська година у мікрорайоні Корабел триватиме від 21:00 до 05:00.

Для довідки: З 19 червня на території Нафтогавані та Гідропарку комендантська година тривала з 15:00 до 12:00 наступної доби. А в дозволений час з 12 до 15 щоденно було дозволене перебування виключно представників відповідних структур, які забезпечують населення продуктами, водою, проводять евакуацію.

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