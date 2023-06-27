В части Херсона изменили комендантский час и частично разрешили въезд в район Корабел

С 27 июня в части Херсона меняется продолжительность комендантского часа, а также будет снят запрет на посещение микрорайона Нефтегавань.

Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Мною отменен частично запрет на въезд в некоторые микрорайоны Острова (Корабел − ред.). А именно с 27 числа можно будет гражданским лицам попасть в свой дом на Нефтегавани. Однако возле второго кольца, от начала Гидропарка, движение все же будет запрещено по улице Марии Фортус в связи с тем, что там не проведено разминирование".

Детали: Глава ГВА также сообщил, что с 27 июня комендантский час в микрорайоне Корабел будет с 21:00 до 05:00.

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Для справки: С 19 июня на территории Нефтегавани и Гидропарка комендантский час длился с 15:00 до 12:00 следующих суток. А в разрешенное время с 12 до 15 ежедневно было разрешено пребывание исключительно представителей соответствующих структур, которые обеспечивают население продуктами, водой, проводят эвакуацию.

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