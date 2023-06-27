Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В части Херсона изменили комендантский час и частично разрешили въезд в район Корабел

Ирина БалачукВторник, 27 июня 2023, 00:26
В части Херсона изменили комендантский час и частично разрешили въезд в район Корабел
Затопленный после подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон. Фото из Telegram Владимира Зеленского

С 27 июня в части Херсона меняется продолжительность комендантского часа, а также будет снят запрет на посещение микрорайона Нефтегавань.

Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Мною отменен частично запрет на въезд в некоторые микрорайоны Острова (Корабел − ред.). А именно с 27 числа можно будет гражданским лицам попасть в свой дом на Нефтегавани. Однако возле второго кольца, от начала Гидропарка, движение все же будет запрещено по улице Марии Фортус в связи с тем, что там не проведено разминирование".

Детали: Глава ГВА также сообщил, что с 27 июня комендантский час в микрорайоне Корабел будет с 21:00 до 05:00.

Реклама:

Для справки: С 19 июня на территории Нефтегавани и Гидропарка комендантский час длился с 15:00 до 12:00 следующих суток. А в разрешенное время с 12 до 15 ежедневно было разрешено пребывание исключительно представителей соответствующих структур, которые обеспечивают население продуктами, водой, проводят эвакуацию.

Читайте также: Все, что необходимо знать о катастрофе на Каховской ГЭС 

"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Херсонкомендантский часКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Херсон
В Херсоне отыскали предателя-правоохранителя, который работал в российском застенке
В Херсоне дезинфицируют водопровод: пить воду запрещено
Снаряд разорвался посреди комнаты: россияне атаковали Херсон – мужчина погиб, женщина под завалами
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: