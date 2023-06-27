Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві

Кабінет міністрів оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку і кільком керівникам районних адміністрацій у Києві.

Джерело: повідомлення міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова

Дослівно: "Підтримано проект розпорядження Кабінету міністрів України

Про притягання до дисциплінарної відповідальності (оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. та начальнику Київської міської військової адміністрації Попку С.М".

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Деталі: Догани також оголосили головам районних держадміністрацій в Голосіївському, Оболонському, Печерського, Солом'янського, а також в.о. голів РДА в Дарницькому і Шевченківському районах Києва.

Водночас, Кабінет міністрів звільнив голову Деснянської РДА в Києві Дмитра Ратнікова і голову Святошинської РДА Сергія Павловського.

Також уряд увільнив від тимчасового виконання обов’язків керівників Дніпровської РДА Павла Бабія і Подільської РДА Сергія Коваленка.

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