Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Кабінет міністрів оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку і кільком керівникам районних адміністрацій у Києві.
Джерело: повідомлення міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова
Дослівно: "Підтримано проект розпорядження Кабінету міністрів України
Про притягання до дисциплінарної відповідальності (оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. та начальнику Київської міської військової адміністрації Попку С.М".
Деталі: Догани також оголосили головам районних держадміністрацій в Голосіївському, Оболонському, Печерського, Солом'янського, а також в.о. голів РДА в Дарницькому і Шевченківському районах Києва.
Водночас, Кабінет міністрів звільнив голову Деснянської РДА в Києві Дмитра Ратнікова і голову Святошинської РДА Сергія Павловського.
Також уряд увільнив від тимчасового виконання обов’язків керівників Дніпровської РДА Павла Бабія і Подільської РДА Сергія Коваленка.
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Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка
Передісторія:
- У Києві з початку літа знову розгорівся конфлікт між центральною владою і мером Кличком на фоні того, що у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
- 15 червня УП писала, що президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За таких обставин Кличко все одно залишиться на посаді міського голови столиці.
- В Офісі президента розглядають на голову КМДА кандидатуру міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.