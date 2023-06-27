Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Кабинет министров объявил выговоры главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций в Киеве.
Источник: сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова
Дословно: "Поддержан проект распоряжения Кабинета министров Украины
О привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора председателю Киевской городской государственной администрации Кличку В.В. и начальнику Киевской городской военной администрации Попку С.М.".
Детали: Выговоры также объявили главам районных госадминистраций в Голосеевском, Оболонском, Печерского, Соломенского, а также и.о. председателям РГА в Дарницком и Шевченковском районах Киева.
В то же время, Кабинет министров уволил главу Деснянской РГА в Киеве Дмитрия Ратникова и главу Святошинской РГА Сергея Павловского.
Также правительство освободило от временного исполнения обязанностей руководителя Днепровской РГА Павла Бабия и Подольской РГА Сергея Коваленко.
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Предыстория:
- В Киеве с начала лета снова разгорелся конфликт между центральной властью и мэром Кличко на фоне того, что в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
- 15 июня УП писала, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время может снять Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. При таких обстоятельствах Кличко все равно останется на посту городского головы столицы.
- В Офисе президента рассматривают на главу КГГА кандидатуру министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.