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Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве

Александр ШумилинВторник, 27 июня 2023, 17:26
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Фото: УП

Кабинет министров объявил выговоры главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций в Киеве.

Источник: сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "Поддержан проект распоряжения Кабинета министров Украины

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О привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора председателю Киевской городской государственной администрации Кличку В.В. и начальнику Киевской городской военной администрации Попку С.М.".

Детали: Выговоры также объявили главам районных госадминистраций в Голосеевском, Оболонском, Печерского, Соломенского, а также и.о. председателям РГА в Дарницком и Шевченковском районах Киева.

В то же время, Кабинет министров уволил главу Деснянской РГА в Киеве Дмитрия Ратникова и главу Святошинской РГА Сергея Павловского.

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Также правительство освободило от временного исполнения обязанностей руководителя Днепровской РГА Павла Бабия и Подольской РГА Сергея Коваленко.

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Предыстория:

  • В Киеве с начала лета снова разгорелся конфликт между центральной властью и мэром Кличко на фоне того, что в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
  • 15 июня УП писала, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время может снять Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. При таких обстоятельствах Кличко все равно останется на посту городского головы столицы.
  • В Офисе президента рассматривают на главу КГГА кандидатуру министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Темы: Виталий КличкоКиеввойнаКабинет министров
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