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"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

"Украинская правда"Среда, 28 июня 2023, 14:10
Продвинулись далеко: в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал
Валерий Залужный, Валерий Маркус, коллаж

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Магура" Валерий Маркус рассказал о сутках штурмов и ночи на трупах российских захватчиков, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный упрекнул его, что тот снял бронежилет. 

Источник: пост и видео сержанта 47-й ОМБр Валерия Маркуса в Facebook

Прямая речь Маркуса: "У нас вчера были сутки штурмов. Мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали". 

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Детали: Маркус отметил, что снимает видео из вражеских окопов, в которых много трупов захватчиков. 

Всю ночь он с побратимами провел в "маленькой траншейке", чтобы не потерять позицию и продвигаться дальше. Защитникам пришлось спать на трупах врагов.

Маркус отметил, что пока трупного запаха нет.

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Прямая речь: "Мы сейчас с боями будем продвигаться дальше, вглубь. Очевидно, что это будет не быстро, потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена. Поэтому этап, когда трупы нам здесь начнут вонять, к сожалению, скорее всего, мы застанем...

Через 5 минут собираемся на следующий штурм. П*дары об этом ничего не знают, мы все сделаем "очень-очень секретно". Проползем к ним двумя группами, и, даст Бог, застанем врасплох".

Детали: Под этим постом с утренним видео оставил комментарий главнокомандующий Валерий Залужный. Он тронул соцсети тем, что приказал Маркусу одеться, тогда как сержант сидел в окопе без бронежилета: "Валерий! А ну оделся Бегом! Получишь у меня".

 

Отметим, что 47-я ОМБр привлечена к операциям в Запорожской области.

Этому предшествовало: Американские СМИ писали о медленном продвижении ВСУ из-за хорошо укрепленных российских позиций.

27 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в результате контрнаступления Украина отвоевала у России порядка 300 квадратных километров. Это вдвое больше, чем официально объявил Киев. 

Основные усилия контрнаступления Силы обороны Украины прилагают на трех направлениях, в частности в Запорожской области.

Темы: контрнаступлениеЗапорожская областьвойна
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