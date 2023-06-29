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Ті, хто помагають Росії, заслуговують максимального покарання − Зеленський

Ірина БалачукЧетвер, 29 червня 2023, 00:02
Ті, хто помагають Росії, заслуговують максимального покарання − Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен зрадник, який допомагає державі-терористу заслуговує на максимальне покарання і має відповідати перед усією міжнародною спільнотою.

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення, коментуючи затримання корегувальника російського удару по Краматорську 27 червня

Пряма мова президента: "Сьогодні працівники СБУ разом зі спецпризначенцями поліції затримала особу, яка скоригувала цей удар терористів. Просто по кафе в Краматорську, по популярній піцерії… Під завалами досі можуть перебувати люди.

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Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання".

Деталі: Зеленський додав, що це стосується не лише колаборантів, про яких "усе ясно", бо вони "люди без людяності". 

Він зазначив, що корегувальник проходить за статтею про державну зраду, яка передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

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"Кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності", − підсумував Зеленський.

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Теми: ЗеленськийКраматорськжертви
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