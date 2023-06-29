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Те, кто помогают России, заслуживают максимального наказания − Зеленский

Ирина БалачукЧетверг, 29 июня 2023, 00:02
Те, кто помогают России, заслуживают максимального наказания − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый предатель, который помогает государству-террористу заслуживает максимального наказания и должен отвечать перед всем международным сообществом.

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения, комментируя задержание корректировщика российского удара по Краматорску 27 июня

Прямая речь президента: "Сегодня работники СБУ вместе со спецназовцами полиции задержали человека, который скорректировал этот удар террористов. Просто по кафе в Краматорске, по популярной пиццерии... Под завалами до сих пор могут находиться люди.

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Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизни, заслуживает максимального наказания".

Детали: Зеленский добавил, что это касается не только коллаборантов, о которых "все ясно", потому что они "люди без человечности". 

Он отметил, что корректировщик проходит по статье о государственной измене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

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"Каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть сообщником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом. Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности", − подытожил Зеленский.

Предыстория:

  • Вечером 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.  
  • В результате этого 11 человек, среди которых 3 ребенка, погибли и 61 человек получил ранения.
  • Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Темы: ЗеленскийКраматорскжертвы
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