Те, кто помогают России, заслуживают максимального наказания − Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый предатель, который помогает государству-террористу заслуживает максимального наказания и должен отвечать перед всем международным сообществом.
Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения, комментируя задержание корректировщика российского удара по Краматорску 27 июня
Прямая речь президента: "Сегодня работники СБУ вместе со спецназовцами полиции задержали человека, который скорректировал этот удар террористов. Просто по кафе в Краматорске, по популярной пиццерии... Под завалами до сих пор могут находиться люди.
Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизни, заслуживает максимального наказания".
Детали: Зеленский добавил, что это касается не только коллаборантов, о которых "все ясно", потому что они "люди без человечности".
Он отметил, что корректировщик проходит по статье о государственной измене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
"Каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть сообщником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом. Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности", − подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Вечером 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.
- В результате этого 11 человек, среди которых 3 ребенка, погибли и 61 человек получил ранения.
- Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.