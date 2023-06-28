Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до 11, серед них 3 дітей
Кількість вбитих росіянами людей у Краматорську ввечері 27 червня збільшилась з 10 до 11, серед них 3 дитини, 61 людину було поранено.
Джерело: пресслужба Нацполіції, мер Краматорська у Facebook
Дослівно: "10 вбитих і 61 поранений внаслідок російської атаки на Краматорськ. Поліцейські продовжують працювати на місці обстрілу. Станом на 11:30 відомо про трьох загиблих дітей і одного пораненого малюка".
Деталі: Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.
На місці трагедії працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні.
Оновлено о 17.08: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що кількість загиблих збільшилась до 11 людей. Він не надав інших подробиць.
Передісторія:
- Увечері 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у заклад харчування.
- Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами "Іскандер".
- Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.