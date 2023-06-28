Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до 11, серед них 3 дітей

Кількість вбитих росіянами людей у Краматорську ввечері 27 червня збільшилась з 10 до 11, серед них 3 дитини, 61 людину було поранено.

Джерело: пресслужба Нацполіції, мер Краматорська у Facebook

Дослівно: "10 вбитих і 61 поранений внаслідок російської атаки на Краматорськ. Поліцейські продовжують працювати на місці обстрілу. Станом на 11:30 відомо про трьох загиблих дітей і одного пораненого малюка".

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Деталі: Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.

На місці трагедії працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні.

Оновлено о 17.08: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що кількість загиблих збільшилась до 11 людей. Він не надав інших подробиць.

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