Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до 11, серед них 3 дітей

Станіслав ПогоріловСереда, 28 червня 2023, 17:15
Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до 11, серед них 3 дітей
Фото Нацполіції

Кількість вбитих росіянами людей у Краматорську ввечері 27 червня збільшилась з 10 до 11, серед них 3 дитини, 61 людину було поранено.

Джерело: пресслужба Нацполіції, мер Краматорська у Facebook

Дослівно: "10 вбитих і 61 поранений внаслідок російської атаки на Краматорськ.  Поліцейські продовжують працювати на місці обстрілу. Станом на 11:30 відомо про трьох загиблих дітей і одного пораненого малюка".

 

Деталі: Серед загиблих – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.

Реклама:
 

На місці трагедії працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні.

Оновлено о 17.08: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що кількість загиблих збільшилась до 11 людей. Він не надав інших подробиць.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у заклад харчування. 
  • Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами "Іскандер".  
  • Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Теми: Краматорськжертвивоєнні злочинидіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Краматорськ
СБУ "по гарячих слідах" затримала навідника удару РФ по Краматорську 27 червня
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Удар по Краматорську: 9 загиблих, зокрема діти, і 60 поранених
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: