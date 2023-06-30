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В Беларуси оборудовали лагерь для 8 тысяч человек, там могут разместить вагнеровцев – Гаюн

Алена МазуренкоПятница, 30 июня 2023, 21:45
В Беларуси оборудовали лагерь для 8 тысяч человек, там могут разместить вагнеровцев – Гаюн
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Мониторинговая группа сообщила, что в Беларуси оборудовали полевой лагерь для 8 тысяч человек, вероятно, там будут размещаться "вагнеровцы".

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Лагерь на примерно 8 000 человек. Под Осиповичами построен полевой лагерь, где, возможно, будет размещаться ЧВК "Вагнер".

Издание BBC Verify получило последние спутниковые снимки территории бывшей ВЧ №61732 в с. Цель (Осиповичский р-н, Могилевская обл.) за 30 июня 2023 года".

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Детали: На кадрах четко видно, что строительство полевого лагеря завершено.

В мониторинговой группе подсчитали, что на фото примерно 298 палаток: "Видно, что это палатки М-30, в которых в среднем может располагаться по 30 человек".

 

Таким образом, оборудованы места для 8 940 человек, однако не все палатки являются жилыми - там также должны присутствовать места для хозяйственных нужд: туалеты, душевые, столовые и тому подобное.

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Поэтому можно с уверенностью сказать, что лагерь разбит для примерно 8 000 человек. Сообщается, что эти цифры совпадают с озвученными ранее российским изданием "Верстка".

Кроме того, на снимке можно заметить также оборудованные укрепления в северной части бывшей воинской части. При этом какой-либо строительной или военной техники на снимке не замечено.

Ранее сообщалось, что в Беларуси строят военный лагерь для российских наемников.

Предыстория:

  • Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
  • Государственная пограничная служба Украины опровергла эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".
  • "Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях.. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста  - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", – заявил белорусский диктатор.

Темы: ВагнерБеларусь
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