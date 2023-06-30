В Беларуси оборудовали лагерь для 8 тысяч человек, там могут разместить вагнеровцев – Гаюн

Мониторинговая группа сообщила, что в Беларуси оборудовали полевой лагерь для 8 тысяч человек, вероятно, там будут размещаться "вагнеровцы".

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Лагерь на примерно 8 000 человек. Под Осиповичами построен полевой лагерь, где, возможно, будет размещаться ЧВК "Вагнер".

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Издание BBC Verify получило последние спутниковые снимки территории бывшей ВЧ №61732 в с. Цель (Осиповичский р-н, Могилевская обл.) за 30 июня 2023 года".

Детали: На кадрах четко видно, что строительство полевого лагеря завершено.

В мониторинговой группе подсчитали, что на фото примерно 298 палаток: "Видно, что это палатки М-30, в которых в среднем может располагаться по 30 человек".

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Таким образом, оборудованы места для 8 940 человек, однако не все палатки являются жилыми - там также должны присутствовать места для хозяйственных нужд: туалеты, душевые, столовые и тому подобное.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что лагерь разбит для примерно 8 000 человек. Сообщается, что эти цифры совпадают с озвученными ранее российским изданием "Верстка".

Кроме того, на снимке можно заметить также оборудованные укрепления в северной части бывшей воинской части. При этом какой-либо строительной или военной техники на снимке не замечено.

Ранее сообщалось, что в Беларуси строят военный лагерь для российских наемников.

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