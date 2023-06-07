Зеленський про підрив ГЕС: Потрібна максимальна реакція світу на терор РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародні організації та кожну державу відреагувати на акт екоциду, який вчинили росіяни, підірвавши Каховську гідроелектростанцію.

Джерело: звернення Зеленського щодо російського екоциду внаслідок підриву ГЕС

Пряма мова: "Я звертаюся до всіх у світі, хто цінує життя. Сьогодні на нашій українській землі російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років.

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Фактично знищене Каховське водосховище – одне з найбільших в Україні. 18 мільярдів кубометрів води.

Усі споруди Каховської гідроелектростанції, її дамба перебували на окупованій території під повним контролем російських окупантів.

Ще восени минулого року ми мали інформацію про мінування окупантами дамби Каховської ГЕС. Вони зробили це спеціально. По-перше, для шантажу світу. По-друге, щоб підірвати дамбу й використати повінь як зброю. Власне це й сталося".

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Деталі: Зеленський заявив, що у зоні затоплення, де до війни жили понад сто тисяч людей, залишаються десятки тисяч людей.

Президент наголосив, що знищення дамби і водосховища – це рукотворний удар по навколишньому природному середовищу, після якого природі доведеться відновлюватися десятки років.

За словами очільника України, наразі неможливо спрогнозувати, яка кількість хімікатів, добрив і нафтопродуктів, що зберігалися в затоплених районах, потрапить у річки та море.

Пряма мова: "На сьогодні очевидні кілька речей. Перше: такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби. Щоб знищити її, російським силам потрібно було свідомо діяти – мінувати, підривати, руйнувати.

Друге: жодна країна світу не має залишатися наодинці проти такого терору, і я вдячний усім, хто допомагає Україні!

Третє: потрібна негайна й максимальна реакція світу на російський терор. Від Ради Безпеки ООН до кожної міжнародної інституції. Кожна держава, кожен лідер. Російські терористи повинні піти з усієї нашої території, кожен метр якої вони намагаються використати заради зла й катастроф. Що швидшою буде деокупація, то швидшою буде безпека.

Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло.

Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом".

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Що цьому передувало: