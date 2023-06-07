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Кислиця в ООН: Теракт на ГЕС – це відповідь Кремля на заклики до миру

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 02:11
Кислиця в ООН: Теракт на ГЕС – це відповідь Кремля на заклики до миру
СЕРГІЙ КИСЛИЦЯ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Знищення Росією Каховської гідроелектростанції – це терористичний акт проти об'єктів критичної інфраструктури України, мета якого – спричинення максимальної кількості руйнувань і жертв.

Джерело: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Це терористичний акт проти об'єктів критичної інфраструктури України, метою якого є спричинення якомога більшої кількості жертв серед цивільного населення та максимальних руйнувань. Вдаючись до тактики випаленої землі, або в цьому разі до тактики затопленої землі, російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить, і вони не в змозі утримувати ці землі".

Деталі: За словами Кислиці, теракт на Каховській ГЕС раніше активно обговорювався окупаційними військами, російськими пропагандистами та МЗС РФ, що свідчить про те, що він був спланований заздалегідь.

Закиди Росії, що дамбу нібито підірвала Україна, Кислиця назвав "передбачуваною брехнею". "Ми спостерігаємо той самий прийом – звинувачення жертви у власних злочинах. Мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечувала свої воєнні злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, на Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу", – наголосив він.

Постпред нагадав, що РФ вже понад рік контролює Каховську ГЕС. "Підірвати її якось ззовні, обстрілом, фізично неможливо. Її замінували російські окупанти, і вони її підірвали", – відзначив він.

Кислиця заявив, що підрив дамби – це відповідь Кремля на заклики країн до мирних переговорів з РФ. Він наголосив, що своїми діями Росія підтвердила, що анітрохи не зацікавлена в деескалації чи мирі.

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"Її треба зупинити й знешкодити, а не умиротворити. І саме тому поразка Росії – поразка, яку ми забезпечимо у будь-якому разі – буде найбільшим внеском у безпеку нашого регіону і всього світу", – додав Кислиця.

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Теми: ООНКаховська ГЕСРосія
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