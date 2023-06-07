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Російські диверсанти під виглядом цивільних намагаються "евакуюватись" на правий берег Дніпра – ЦНС

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 02:48
Російські диверсанти під виглядом цивільних намагаються евакуюватись на правий берег Дніпра – ЦНС
Російські окупанти. Фото Getty Images

Російські диверсійні групи намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільного населення, яке евакуйовують після підриву Каховської ГЕС.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.

Таким чином, окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області".

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Теми: Каховська ГЕСДніпродиверсантиРосія
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