Російські диверсанти під виглядом цивільних намагаються "евакуюватись" на правий берег Дніпра – ЦНС
Середа, 7 червня 2023, 02:48
Російські диверсійні групи намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільного населення, яке евакуйовують після підриву Каховської ГЕС.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.
Реклама:
Таким чином, окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області".
Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.