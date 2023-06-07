Російські диверсанти під виглядом цивільних намагаються "евакуюватись" на правий берег Дніпра – ЦНС

Російські диверсійні групи намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільного населення, яке евакуйовують після підриву Каховської ГЕС.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.

Таким чином, окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області".

Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

Що цьому передувало: