У Миколаєві знову піднялася вода через підрив ГЕС

В акваторії Миколаєва піднявся рівень води на 77 см через підрив окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Станом на 15:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см. Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки".

Деталі: За його словами, усі міські служби працюють у посиленому режимі.

Передісторія:

6 червня повідомлялося про підйом рівня води в місті на 23 см.

Що цьому передувало: