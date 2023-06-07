У Миколаєві знову піднялася вода через підрив ГЕС
Середа, 7 червня 2023, 16:07
В акваторії Миколаєва піднявся рівень води на 77 см через підрив окупантами Каховської ГЕС.
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Станом на 15:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см. Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки".
Деталі: За його словами, усі міські служби працюють у посиленому режимі.
Передісторія:
- 6 червня повідомлялося про підйом рівня води в місті на 23 см.
Що цьому передувало:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Укргідроенерго очікує спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції.
- Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.
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