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У Миколаєві знову піднялася вода через підрив ГЕС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 червня 2023, 16:07
У Миколаєві знову піднялася вода через підрив ГЕС
Підтоплений пляж Чайка в Миколаєві, фото Корабелов.інфо

В акваторії Миколаєва піднявся рівень води на 77 см через підрив окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Станом на 15:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см. Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки". 

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Деталі: За його словами, усі міські служби працюють у посиленому режимі.

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Теми: МиколаївКаховська ГЕСвода
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