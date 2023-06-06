У Миколаєві після підриву ГЕС вода піднялася на 23 см й зупинилася
Вівторок, 6 червня 2023, 17:20
Після підриву Каховської гідроелектростанції й розливу води з Каховського водосховища у місті Миколаїв рівень води піднявся на 23 сантиметри й поки що зупинився на цій позначці.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Станом на 14:00 рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см. Хороша новина: протягом години, тобто до 15:00, змін не відбулось. Стежимо за ситуацією далі. Наразі загрози підтоплення немає".
Деталі: Згодом Сєнкевич повідомив, що й станом на 16:00 підняття рівня води в акваторії Миколаєва не зафіксовано.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Укргідроенерго очікує спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції.
- Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.
- Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що в російських загарбників не витримали нерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись його зупинити.
- Збройні сили України заявили, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
- За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ, відомі й деякі імена ймовірних причетних.
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