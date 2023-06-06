У Миколаєві після підриву ГЕС вода піднялася на 23 см й зупинилася

Після підриву Каховської гідроелектростанції й розливу води з Каховського водосховища у місті Миколаїв рівень води піднявся на 23 сантиметри й поки що зупинився на цій позначці.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Станом на 14:00 рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см. Хороша новина: протягом години, тобто до 15:00, змін не відбулось. Стежимо за ситуацією далі. Наразі загрози підтоплення немає".

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Деталі: Згодом Сєнкевич повідомив, що й станом на 16:00 підняття рівня води в акваторії Миколаєва не зафіксовано.

Передісторія:

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