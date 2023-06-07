Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

413 млрд євро на сім років. У парламенті Франції підтримали рекордне збільшення витрат на оборону

Середа, 7 червня 2023, 21:24
413 млрд євро на сім років. У парламенті Франції підтримали рекордне збільшення витрат на оборону
Фото ілюстративне з pixabay.com

Національна асамблея Франції в середу схвалила збільшення семирічного оборонного бюджету країни до 413 мільярдів євро, яке Міністерство оборони називало необхідним для підтримання обороноздатності країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Так званий законопроєкт про військове планування на 2024-2030 роки підтримали 408 депутатів нижньої палати парламенту Франції, проти проголосували 87 – передусім представники лівих Комуністичної партії та групи "Франція нескорена".

Реклама:

Остаточне ухвалення законопроєкту у верхній палаті парламенту, Сенаті заплановане на 14 липня, після чого його має підписати президент.

Документ передбачає збільшення оборонного бюджету Франції у 2030 році до 69 мільярдів євро, тоді як у 2023-му він становить 44 мільярди євро. Таким чином, протягом наступних семи років витрати зростатимуть на 3-4 млрд.

Причиною збільшення витрат міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню називав загрози тероризму, війну в Україні, мілітаризацію космосу і зростання складності кібератак. Також додаткове фінансування має пом’якшити вплив інфляції.

ВІДЕО ДНЯ

До 2030 року Міноборони Франції планує отримати до 150 броньованих машин Jaguar і три додаткові фрегати. Програми, пов'язані з ядерним стримуванням Франції, та графік будівництва авіаносця наступного покоління до 2038 року зберігаються.

Зекономити довелось на постачанні додаткових бойових літаків Rafale – їх перенесуть на 2032 рік. Дещо скоротять і космічну програму – не запускатимуть третій супутник зв’язку Syracuse IV.

Одна з обговорюваних новацій законопроєкту – збільшення вікового цензу для призову резервістів до збройних сил Франції до 70 років із 60-65. Водночас військової підтримки України, як повідомляв Лекорню, новий оборонний бюджет стосуватись не буде.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: