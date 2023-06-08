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Зеленський – лідерам світу: Маємо разом притягти РФ до відповідальності за екоцид

"Українська правда"Четвер, 8 червня 2023, 02:29
Зеленський – лідерам світу: Маємо разом притягти РФ до відповідальності за екоцид
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів світу, керівників держав та міждержавні організації спільними зусиллями притягти до відповідальності російських окупантів за знищення Каховської гідроелектростанції та злочин екоциду.

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення 7 червня

Пряма мова: "Багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду. Я дякую за цю принциповість!

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Разом маємо й притягти до відповідальності окупантів. Вони понад рік контролювали і дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти серйозно й відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони і здійснили".

Деталі: Зеленський заявив, що Україна ще минулої осені попереджала світ про мінування РФ обʼєктів Каховської ГЕС.

"Ми закликали й до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станції. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити", – наголосив український президент.

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Зеленський додав, що "зараз маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів".

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Теми: ЗеленськийКаховська ГЕС
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