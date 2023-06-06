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Будинки по дах у воді, на площі плавають лебеді − як виглядають затоплені міста і села

Ірина БалачукВівторок, 6 червня 2023, 13:03
Будинки по дах у воді, на площі плавають лебеді − як виглядають затоплені міста і села
Затоплена Нова Каховка. Фото РБК

У соцмережах публікують багато фото та відео з низки населених пунктів, які наразі затоплює через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: українські та російські Telegram-канали, російські ЗМІ, голова Укргідроенерго Ігор Сирота та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі нацмарафону новин, Суспільне, голова МВС Ігор Клименко в ефірі марафону новин 

Деталі: Каховську ГЕС окупанти підірвали зсередини. Це сталося близько 2:30 ночі 6 червня.

У результаті підриву вщент зруйновані дамба і машинна зала ГЕС. 

 
Вдалині на фото зруйнована Каховська ГЕС
Фото ТАСС

На опублікованих відео видно, що вода рухається широким потоком і дуже швидко. 

 
Затоплені території на карті 
Скриншот з google.mapS
 
Херсон вранці 6 червня
Фото з telegram голови Херсонської мВА Романа Мрочка 

Голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рівень води у водосховищі стрімко падає − майже на 15 сантиметрів щогодини.

ВІДЕО ДНЯ

У зоні затоплення перебуває понад 80 населених пунктів, евакуація потрібна приблизно 16 тисячам мешканців.

 
Підтоплена Нова Каховка 
Фото ТАСС

Законний мер Нової Каховки Володимир Коваленко вранці повідомив УП, що місто почало затоплювати відразу після руйнування дамби.

Водночас окупаційний так званий голова Нової Каховки Володимир Леонтьєв спершу російським пропагандистам заявив, що інформація про підрив ГЕС − це "маячня", мовляв, "у місті всюди все тихо і спокійно". Але згодом колаборант змушений був визнати, що місто затоплює.

Станом на 7:30, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, повністю або частково були затоплені населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка у Бериславському районі, а також Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона у Херсонському районі. 

 
Дорога на Тягинку 
Фото з telegram-пабліків 

Станом на 12:30, за словами керівника МВС Ігоря Клименка, затоплено вже 24 населені пункти.

Вода продовжує прибувати. Очікується, що скид води з Каховського водосховища триватиме упродовж 4 днів.

У соцмережах з’являються фото та відео з затоплених територій.

Подекуди вода сягнула рівня вікон у приватних будинках, а подекуди будинки затопило до рівня даху.  

Голова Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що без води залишиться і Кримський канал та відповідно тимчасово окупований Крим. Він додав, що після деокупації Херсонщини та Криму Україні доведеться вирішувати це питання, і "вирішувати дуже швидко".

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

Передісторія:

Теми: Каховська ГЕСРосіявійнаХерсонська область
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