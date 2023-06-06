Будинки по дах у воді, на площі плавають лебеді − як виглядають затоплені міста і села

У соцмережах публікують багато фото та відео з низки населених пунктів, які наразі затоплює через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: українські та російські Telegram-канали, російські ЗМІ, голова Укргідроенерго Ігор Сирота та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі нацмарафону новин, Суспільне, голова МВС Ігор Клименко в ефірі марафону новин

Деталі: Каховську ГЕС окупанти підірвали зсередини. Це сталося близько 2:30 ночі 6 червня.

Зруйнована окупантами Каховська ГЕС. Відео російського пропагандистського видання ТАСС pic.twitter.com/kM5Y4nzdqa June 6, 2023

У результаті підриву вщент зруйновані дамба і машинна зала ГЕС.

Вдалині на фото зруйнована Каховська ГЕС Фото ТАСС

На опублікованих відео видно, що вода рухається широким потоком і дуже швидко.

Затоплені території на карті Скриншот з google.mapS

Херсон вранці 6 червня Фото з telegram голови Херсонської мВА Романа Мрочка

Голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рівень води у водосховищі стрімко падає − майже на 15 сантиметрів щогодини.

ВІДЕО ДНЯ

Будинок пливе Дніпром. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/txTuZN2P1t — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

У зоні затоплення перебуває понад 80 населених пунктів, евакуація потрібна приблизно 16 тисячам мешканців.

Підтоплена Нова Каховка Фото ТАСС

Законний мер Нової Каховки Володимир Коваленко вранці повідомив УП, що місто почало затоплювати відразу після руйнування дамби.

Затоплений Палац культури у Новій Каховці. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/QQhOOXMzOQ — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Водночас окупаційний так званий голова Нової Каховки Володимир Леонтьєв спершу російським пропагандистам заявив, що інформація про підрив ГЕС − це "маячня", мовляв, "у місті всюди все тихо і спокійно". Але згодом колаборант змушений був визнати, що місто затоплює.

Лебеді плавають на затопленій площі перед Палацом культури у Новій Каховці. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/TjX2p2X7cc — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Станом на 7:30, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, повністю або частково були затоплені населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка у Бериславському районі, а також Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона у Херсонському районі.

Дорога на Тягинку Фото з telegram-пабліків

Станом на 12:30, за словами керівника МВС Ігоря Клименка, затоплено вже 24 населені пункти.

Подружжя евакуюється зі свого мікрорайону Корабел у Херсоні. Місто уже частково затопило. Відео Суспільного pic.twitter.com/htPJAuBLe9 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Вода продовжує прибувати. Очікується, що скид води з Каховського водосховища триватиме упродовж 4 днів.

Херсонська набережна станом на 12:00, затоплено понад 10 метрів суші. Відео Суспільного pic.twitter.com/0ieizXfiqP — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

У соцмережах з’являються фото та відео з затоплених територій.

Затоплений район Корабел у Херсоні. Будинки у воді до самих дахів. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/7km7AtoIr1 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Подекуди вода сягнула рівня вікон у приватних будинках, а подекуди будинки затопило до рівня даху.

Подекуди приватні будинки у Херсоні до даху затягнуло мулом. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/1Jt9zS2i6p — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Голова Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що без води залишиться і Кримський канал та відповідно тимчасово окупований Крим. Він додав, що після деокупації Херсонщини та Криму Україні доведеться вирішувати це питання, і "вирішувати дуже швидко".

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