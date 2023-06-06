Будинки по дах у воді, на площі плавають лебеді − як виглядають затоплені міста і села
У соцмережах публікують багато фото та відео з низки населених пунктів, які наразі затоплює через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Джерело: українські та російські Telegram-канали, російські ЗМІ, голова Укргідроенерго Ігор Сирота та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі нацмарафону новин, Суспільне, голова МВС Ігор Клименко в ефірі марафону новин
Деталі: Каховську ГЕС окупанти підірвали зсередини. Це сталося близько 2:30 ночі 6 червня.
Зруйнована окупантами Каховська ГЕС. Відео російського пропагандистського видання ТАСС pic.twitter.com/kM5Y4nzdqa— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
У результаті підриву вщент зруйновані дамба і машинна зала ГЕС.
На опублікованих відео видно, що вода рухається широким потоком і дуже швидко.
Голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рівень води у водосховищі стрімко падає − майже на 15 сантиметрів щогодини.
Будинок пливе Дніпром. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/txTuZN2P1t— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
У зоні затоплення перебуває понад 80 населених пунктів, евакуація потрібна приблизно 16 тисячам мешканців.
Законний мер Нової Каховки Володимир Коваленко вранці повідомив УП, що місто почало затоплювати відразу після руйнування дамби.
Затоплений Палац культури у Новій Каховці. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/QQhOOXMzOQ— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Водночас окупаційний так званий голова Нової Каховки Володимир Леонтьєв спершу російським пропагандистам заявив, що інформація про підрив ГЕС − це "маячня", мовляв, "у місті всюди все тихо і спокійно". Але згодом колаборант змушений був визнати, що місто затоплює.
Лебеді плавають на затопленій площі перед Палацом культури у Новій Каховці. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/TjX2p2X7cc— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Станом на 7:30, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, повністю або частково були затоплені населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка у Бериславському районі, а також Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона у Херсонському районі.
Станом на 12:30, за словами керівника МВС Ігоря Клименка, затоплено вже 24 населені пункти.
Подружжя евакуюється зі свого мікрорайону Корабел у Херсоні. Місто уже частково затопило. Відео Суспільного pic.twitter.com/htPJAuBLe9— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Вода продовжує прибувати. Очікується, що скид води з Каховського водосховища триватиме упродовж 4 днів.
Херсонська набережна станом на 12:00, затоплено понад 10 метрів суші. Відео Суспільного pic.twitter.com/0ieizXfiqP— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
У соцмережах з’являються фото та відео з затоплених територій.
Затоплений район Корабел у Херсоні. Будинки у воді до самих дахів. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/7km7AtoIr1— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Подекуди вода сягнула рівня вікон у приватних будинках, а подекуди будинки затопило до рівня даху.
Подекуди приватні будинки у Херсоні до даху затягнуло мулом. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/1Jt9zS2i6p— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Голова Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що без води залишиться і Кримський канал та відповідно тимчасово окупований Крим. Він додав, що після деокупації Херсонщини та Криму Україні доведеться вирішувати це питання, і "вирішувати дуже швидко".
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко. ГЕС відновленню не підлягає.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Станом на 7:30 6 червня вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково у результаті підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.
- Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.
- Перед підривом Каховської ГЕС у Росії дозволили не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах.