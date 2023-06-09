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Для росіян наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні – Данілов

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 червня 2023, 01:38
Для росіян наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні – Данілов
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що для України наслідки підриву Каховської ГЕС будуть страшні, але для росіян вони будуть катастрофічні.

Джерело: Данілов в інтерв’ю Українському Радіо

Пряма мова: "Такі рішення ухвалюються тільки в Кремлі і тільки Путіним. Ця подія підпадає під дію міжнародного права і прирівнюється до атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

І це питання має розглянути Міжнародний кримінальний суд. Це питання, порівнюване з застосуванням тактичної ядерної зброї. Свого часу Нідерланди все це прописали, і були ухвалені відповідні нормативно-правові документи.

Руйнація дамби саме підпадає під ці злочини. І тому таку вказівку міг давати тільки Путін. Крім Путіна, Росією сьогодні ніхто не управляє. Там одноосібний тоталітарний режим. І за все, що відбувається, відповідає безпосередня ця людина".

"Повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку зривати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі і виконавці".

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Теми: ДаніловКаховська ГЕСвійна
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