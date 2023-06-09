Для росіян наслідки підриву Каховської ГЕС будуть катастрофічні – Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що для України наслідки підриву Каховської ГЕС будуть страшні, але для росіян вони будуть катастрофічні.
Джерело: Данілов в інтерв’ю Українському Радіо
Пряма мова: "Такі рішення ухвалюються тільки в Кремлі і тільки Путіним. Ця подія підпадає під дію міжнародного права і прирівнюється до атаки на об'єкти критичної інфраструктури.
І це питання має розглянути Міжнародний кримінальний суд. Це питання, порівнюване з застосуванням тактичної ядерної зброї. Свого часу Нідерланди все це прописали, і були ухвалені відповідні нормативно-правові документи.
Руйнація дамби саме підпадає під ці злочини. І тому таку вказівку міг давати тільки Путін. Крім Путіна, Росією сьогодні ніхто не управляє. Там одноосібний тоталітарний режим. І за все, що відбувається, відповідає безпосередня ця людина".
"Повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в Кремлі, які давали вказівку зривати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі і виконавці".
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.