Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти зізналися, що ГЕС підірвала російська ДРГ – перехоплення СБУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 червня 2023, 10:22
Окупанти зізналися, що ГЕС підірвала російська ДРГ – перехоплення СБУ
Фото: Getty Images

Служба безпеки перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави".

Детали:  "Там не они (Україна, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – розповідає російський військовий.

Далі окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в Росії: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Каховська ГЕСокупаціявибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Каховська ГЕС
Окупанти посилили мародерство перед підривом Каховської ГЕС – ЦНС
Наслідки руйнування Каховської ГЕС: на узбережжя Чорного моря виносить сміття та побутову техніку
Єврокомісія: Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: