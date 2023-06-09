Окупанти зізналися, що ГЕС підірвала російська ДРГ – перехоплення СБУ
П'ятниця, 9 червня 2023, 10:22
Служба безпеки перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави".
Детали: "Там не они (Україна, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – розповідає російський військовий.
Далі окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в Росії: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.