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Окупанти зізналися, що ГЕС підірвала російська ДРГ – перехоплення СБУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 червня 2023, 10:22
Окупанти зізналися, що ГЕС підірвала російська ДРГ – перехоплення СБУ
Фото: Getty Images

Служба безпеки перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави".

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Детали:  "Там не они (Україна, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – розповідає російський військовий.

Далі окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в Росії: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

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Теми: Каховська ГЕСокупаціявибухвійна
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