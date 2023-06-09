"Вибух дамби має "змити" Зеленського": РФ запускає клікбейтну спецоперацію фейків
Росія як держава-агресор підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її військово-політичного керівництва, а саме – щодо трагедії на Каховській ГЕС.
Джерело: пресслужба ГУР
Дослівно: "Спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.
В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи".
Деталі: За даними ГУР, підготовлені заголовки публікацій мають так званий "клікбейтний" характер та містять прямі звинувачення на адресу військово-політичного керівництва, зокрема, президента України, як то:
- "Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";
- "Вибух дамби має "змити" Зеленського";
- "Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";
- "Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".
Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження "живої" дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.
За даними розвідки, наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.