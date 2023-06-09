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"Вибух дамби має "змити" Зеленського": РФ запускає клікбейтну спецоперацію фейків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 11:11
Вибух дамби має змити Зеленського: РФ запускає клікбейтну спецоперацію фейків
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: UNSPLASH

Росія як держава-агресор підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її військово-політичного керівництва, а саме – щодо трагедії на Каховській ГЕС.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.

В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи".

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Деталі: За даними ГУР, підготовлені заголовки публікацій мають так званий "клікбейтний" характер та містять прямі звинувачення на адресу військово-політичного керівництва, зокрема, президента України, як то:

- "Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

- "Вибух дамби має "змити" Зеленського";

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- "Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";

- "Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".

Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження "живої" дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.

За даними розвідки, наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення.

Передісторія:

Теми: Каховська ГЕСпропагандаРосіярозвідка
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