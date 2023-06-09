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Зеленський про наслідки підриву ГЕС: Колосальна кількість проблем, але здолаємо

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 20:27
Зеленський про наслідки підриву ГЕС: Колосальна кількість проблем, але здолаємо
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри колосальну кількість проблем через підрив росіянами Каховської ГЕС Україна здолає наслідки катастрофи і всього російського зла.

Джерело: вечірнє звернення президента

Дослівно: "Звичайно, протягом дня отримую доповіді щодо рятувальної операції на Херсонщині та Миколаївщині, щодо стану Каховського водосховища – фактично його залишків.

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Колосальна кількість проблем. Але працюємо над їх подоланням на всіх можливих рівнях. І головне – зараз є суспільний потенціал, щоб це зробити.

Дбати одне про одного, працювати в єдності, захищати людей і життя. Це наші принципи, принципи України, що бореться. Вони зараз діють на сто відсотків, ці наші принципи. І я впевнений: хоч би як було складно, ми здолаємо наслідки і цієї катастрофи, і всього російського зла".

Деталі: Зеленський подякував усім у світі, хто вже допомагає і хто запитує в України, як допомогти.

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"Дякую всім, хто вже бере участь у рятувальній операції, хто так, як може, допомагає людям. Людям, тваринам, всьому живому. Дякую й усім, хто спонукає міжнародні організації, іноземних лідерів, інші держави бачити, що відбулося, і називати речі своїми іменами. Російські терористи повинні відповідати за все, що вони накоїли", – підкреслив президент.

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Теми: ЗеленськийКаховська ГЕС
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