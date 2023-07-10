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У Росії може бути ще один заколот – Зеленський

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 03:58
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії може повторитися заколот, і є люди, які його підтримають.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News, коментуючи заколот "вагнерівців" у Росії 23-24 червня

Пряма мова: "Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот".

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"У Путіна немає військової сили всередині Росії, і його цивільне населення не захищене".

Деталі: Зеленський заявив, що першочерговою метою Євгена Пригожина, який вчинив заколот у Росії, було стати "політичною фігурою", і йому це вдалося.

"Чому він (Пригожин – ред.) зупинився? Ну, я точно не знаю", – додав Зеленський.

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Теми: ЗеленськийПригожинРосія
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