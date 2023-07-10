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В России может быть еще один мятеж – Зеленский

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 03:58
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в России может повториться мятеж, и есть люди, которые его поддержат.

Источник: Зеленский в интервью ABC News, комментируя мятеж "вагнеровцев" в России 23-24 июня

Прямая речь: "Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж".

"У Путина нет военной силы внутри России, и его гражданское население не защищено".

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Детали: Зеленский заявил, что первоочередной целью Евгения Пригожина, который совершил мятеж в России, было стать "политической фигурой", и ему это удалось.

"Почему он (Пригожин – ред.) остановился? Ну, я точно не знаю", – добавил Зеленский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПригожинРосcия
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