Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России может быть еще один мятеж – Зеленский

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 03:58
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в России может повториться мятеж, и есть люди, которые его поддержат.

Источник: Зеленский в интервью ABC News, комментируя мятеж "вагнеровцев" в России 23-24 июня

Прямая речь: "Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж".

Реклама:

"У Путина нет военной силы внутри России, и его гражданское население не защищено".

Детали: Зеленский заявил, что первоочередной целью Евгения Пригожина, который совершил мятеж в России, было стать "политической фигурой", и ему это удалось.

"Почему он (Пригожин – ред.) остановился? Ну, я точно не знаю", – добавил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийПригожинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: