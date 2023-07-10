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Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" перебросили в Клещеевку

Ирина БалачукПонедельник, 10 июля 2023, 08:24
Кадыров заявил, что спецназ Ахмат перебросили в Клещеевку
Скриншот с deepstatemap.live

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" якобы перебросили на Бахмутское направление, они якобы воюют в Клищеевке.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь Кадырова: "Спецназ "АХМАТ" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации (так россияне называют войну против Украины − ред.) на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения".

Детали: Он также добавил, что якобы общался 9 июля с Алаудиновым о том, как обстоят дела в населенном пункте Клещеевка, и тот якобы прислал видео, что как раз едет оттуда и там якобы все под контролем.   

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Темы: БахмутКадыроввойна
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