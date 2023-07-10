Оборонці зайняли панівні висоти і тримають Бахмут під вогневим контролем − Міноборони
Понеділок, 10 липня 2023, 14:34
Сили оборони України змогли захопити основні панівні висоти поблизу Бахмута і вже кілька днів тримають під вогневим контролем місто-фортецю.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Пряма мова Маляр: "У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом.
Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута".
Передісторія:
- Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що спецпризначенців "Ахмат" нібито перекинули на Бахмутський напрямок, вони нібито воюють у Кліщіївці.
- Командир батальйону "Свобода" у складі 4 бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик заявив, що захисники поки не бачили спецпризначенців угруповання "Ахмат", яких глава Чечні Рамзан Кадиров начебто відправив на Бахмутський напрямок воювати у Кліщіївці.