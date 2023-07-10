Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборонці зайняли панівні висоти і тримають Бахмут під вогневим контролем − Міноборони

Ірина БалачукПонеділок, 10 липня 2023, 14:34
Оборонці зайняли панівні висоти і тримають Бахмут під вогневим контролем − Міноборони
Скриншот з deepstatemap.live

Сили оборони України змогли захопити основні панівні висоти поблизу Бахмута і вже кілька днів тримають під вогневим контролем місто-фортецю.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом.

Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута".

Передісторія:

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Бахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фото, відеоРакетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей

У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

доповненоКолишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

фотоКолишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

оновлено від 16:46У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль, його вбили

Усі новини...
Бахмут
Кадировці біля Бахмута поки не з’являлись - батальйон "Свобода"
Кадиров заявив, що спецпризначенців "Ахмат" перекинули в Кліщіївку
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
Останні новини
05:34
оновлено від 03:48Через ракетну небезпеку в низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
04:45
відеоУкраїнські моряки уразили групу окупантів і склад забезпечення ворога
03:35
фото, відеоРосіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі
03:08
оновлено, фото, відеоРакетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей
02:52
фотоСупутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі
02:14
Ворожа атака на Одесу: в ОВА розповіли про наслідки
01:30
оновлено від 00:42У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку
01:00
оновлено, відеоВ Одесі лунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї
00:22
Ворог вдарив по Сумщині: загинула людина, шестеро поранених
23:58
У Польщі запрацював Центр обслуговування українських Leopard
Усі новини...
Реклама: