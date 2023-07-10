Оборонці зайняли панівні висоти і тримають Бахмут під вогневим контролем − Міноборони

Сили оборони України змогли захопити основні панівні висоти поблизу Бахмута і вже кілька днів тримають під вогневим контролем місто-фортецю.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом.



Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута".

Передісторія:

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Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що спецпризначенців "Ахмат" нібито перекинули на Бахмутський напрямок, вони нібито воюють у Кліщіївці.

Командир батальйону "Свобода" у складі 4 бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик заявив, що захисники поки не бачили спецпризначенців угруповання "Ахмат", яких глава Чечні Рамзан Кадиров начебто відправив на Бахмутський напрямок воювати у Кліщіївці.