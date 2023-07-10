Защитники заняли основные высоты и держат Бахмут под огневым контролем − Минобороны

Силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат под огневым контролем город-крепость.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу.

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Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута".

Предыстория:

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" якобы перебросили на Бахмутское направление, они якобы воюют в Клищеевке.

Командир батальона "Свобода" в составе 4 бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузик заявил, что защитники пока не видели спецназовцев группировки "Ахмат", которых глава Чечни Рамзан Кадыров якобы отправил на Бахмутское направление воевать в Клищиевке.