Защитники заняли основные высоты и держат Бахмут под огневым контролем − Минобороны
Понедельник, 10 июля 2023, 14:34
Силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат под огневым контролем город-крепость.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Прямая речь Маляр: "В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу.
Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута".
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Предыстория:
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" якобы перебросили на Бахмутское направление, они якобы воюют в Клищеевке.
- Командир батальона "Свобода" в составе 4 бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузик заявил, что защитники пока не видели спецназовцев группировки "Ахмат", которых глава Чечни Рамзан Кадыров якобы отправил на Бахмутское направление воевать в Клищиевке.