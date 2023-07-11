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Захисники за 5 тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за пів року – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 11 липня 2023, 04:57
Захисники за 5 тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за пів року – ISW
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що Сили оборони за 5 тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за пів року.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті вказують, що українські офіційні особи заявили 10 липня, що Сили оборони мають вогневий контроль над Бахмутом і російськими наземними лініями зв'язку навколо міста.

Як українські, так і російські джерела в останні дні вказують на те, що Україна завойовує позиції в районі Бахмута і на його південно-західних флангах, включаючи специфічні особливості рельєфу, які можуть дати українським силам вогневу перевагу.

Крім того, повідомляють аналітики, українські війська 10 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

З початку українського контрнаступу 4 червня, за підрахунками ISW, зробленими на основі власних даних контролю місцевості, українські війська відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. В огляді уточнюють, що українські дані відрізняються від даних ISW через різні підходи до підрахунків.

Отже, зазначають експерти, з 1 січня російські війська захопили загалом 282 квадратних кілометри на всій території бойових дій.

За 5 тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за 6 місяців.

Ключові висновки ISW за 10 липня:

  • Українські офіційні особи заявили 10 липня, що українські сили контролюють Бахмут і російські наземні лінії зв'язку навколо міста.
  • Українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 10 липня.
  • Перший публічний виступ начальника російського Генерального штабу і головнокомандувача театру воєнних дій генерала армії Валерія Герасимова після заколоту "Вагнера" підтверджує попередню оцінку ISW, що він, швидше за все, збереже свою офіційну посаду в російській армії.
  • Кремль і західні розвідники повідомили, що Путін зустрівся з Пригожиним 29 червня (і/або 1 липня) після збройного заколоту "Вагнера" 24 червня.
  • Рішення Путіна зустрітися з Пригожиним суперечить попередній риториці Кремля щодо Пригожина і його ролі у ПВК "Вагнер".
  • Публічна поява Герасимова і визнання зустрічі Путіна і Пригожина, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на те, аби показати, що він повністю контролює ситуацію після заколоту, а також звернутися до тих, хто лояльний до "Вагнера" і, особливо, до самого Пригожина.
  • Неясно, чи зможуть домовленості між Кремлем і Пригожиним спонукати значну кількість особового складу "Вагнера" погодитися підписати контракти з Міноборони.
  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що чеченський спецназ "Ахмат" розгорнувся на Бахмутському напрямку, але місцевий український командир заперечив, що стикався з чеченськими силами.
  • Російські та українські війська провели наземні обстріли по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та на Бахмутському напрямку.
  • Російсько-терористичні війська проводили наземні обстріли по лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Сили оборони 10 липня провели контрнаступальні операції на південь від Оріхова на заході Запорізької області.
  • Російські війська продовжують зазнавати значних втрат на полі бою.
  • Російські окупаційні чиновники визнали, що в окупованій Донецькій області спостерігаються масштабні перебої з постачанням комунальних послуг.

Теми: контрнаступЗбройні силивійна
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