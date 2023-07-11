Захисники за 5 тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за пів року – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що Сили оборони за 5 тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за пів року.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті вказують, що українські офіційні особи заявили 10 липня, що Сили оборони мають вогневий контроль над Бахмутом і російськими наземними лініями зв'язку навколо міста.

Як українські, так і російські джерела в останні дні вказують на те, що Україна завойовує позиції в районі Бахмута і на його південно-західних флангах, включаючи специфічні особливості рельєфу, які можуть дати українським силам вогневу перевагу.

Крім того, повідомляють аналітики, українські війська 10 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

З початку українського контрнаступу 4 червня, за підрахунками ISW, зробленими на основі власних даних контролю місцевості, українські війська відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. В огляді уточнюють, що українські дані відрізняються від даних ISW через різні підходи до підрахунків.

Отже, зазначають експерти, з 1 січня російські війська захопили загалом 282 квадратних кілометри на всій території бойових дій.

За 5 тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за 6 місяців.

Ключові висновки ISW за 10 липня: