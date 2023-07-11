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Защитники за 5 недель освободили почти столько территории, сколько россияне захватили за полгода – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 11 июля 2023, 04:57
Защитники за 5 недель освободили почти столько территории, сколько россияне захватили за полгода – ISW
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что Силы обороны за 5 недель контрнаступления освободили столько территории, сколько россияне захватили за полгода.

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают, что украинские официальные лица заявили 10 июля, что Силы обороны имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города.

Как украинские, так и российские источники в последние дни указывают на то, что Украина завоевывает позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая специфические особенности рельефа, которые могут дать украинским силам огневое преимущество.

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Кроме того, сообщают аналитики, украинские войска 10 июля проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

С начала украинского контрнаступления 4 июня, по подсчетам ISW, сделанным на основе собственных данных контроля местности, украинские войска отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. В обзоре уточняют, что украинские данные отличаются от подсчетов ISW.

Итак, отмечают эксперты, с 1 января российские войска захватили всего 282 квадратных километра на всей территории боевых действий.

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За 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за 6 месяцев.

Ключевые выводы ISW за 10 июля:

  • Украинские официальные лица заявили 10 июля, что украинские силы контролируют Бахмут и российские наземные линии связи вокруг города.
  • Украинские войска проводили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 10 июля.
  • Первое публичное выступление начальника российского Генерального штаба и главнокомандующего театром военных действий генерала армии Валерия Герасимова после мятежа "Вагнера" подтверждает предварительную оценку ISW, что он, скорее всего, сохранит свою официальную должность в российской армии.
  • Кремль и западные разведчики сообщили, что Путин встретился с Пригожиным 29 июня (и/или 1 июля) после вооруженного мятежа "Вагнера" 24 июня.
  • Решение Путина встретиться с Пригожиным противоречит предыдущей риторике Кремля относительно Пригожина и его роли в ЧВК "Вагнер".
  • Публичное появление Герасимова и признание встречи Путина и Пригожина, вероятно, является частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы показать, что он полностью контролирует ситуацию после мятежа, а также обратиться к тем, кто лоялен к "Вагнеру" и, особенно, к самому Пригожину.
  • Неясно, смогут ли договоренности между Кремлем и Пригожиным побудить значительное количество личного состава "Вагнера" согласиться подписать контракты с Минобороны.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ "Ахмат" развернулся на Бахмутском направлении, но местный украинский командир отрицает, что сталкивался с чеченскими силами.
  • Российские и украинские войска провели наземные обстрелы по линии Купянск-Сватово-Кременная и на Бахмутском направлении.
  • Российско-террористические войска проводили наземные обстрелы по линии Авдеевка-Донецк.
  • Силы обороны 10 июля провели контрнаступательные операции к югу от Орехова на западе Запорожской области.
  • Российские войска продолжают нести значительные потери на поле боя.
  • Российские оккупационные чиновники признали, что в оккупированной Донецкой области наблюдаются масштабные перебои с поставками коммунальных услуг.

Темы: контрнаступлениеВооруженные силывойна
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