Защитники за 5 недель освободили почти столько территории, сколько россияне захватили за полгода – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что Силы обороны за 5 недель контрнаступления освободили столько территории, сколько россияне захватили за полгода.

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают, что украинские официальные лица заявили 10 июля, что Силы обороны имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города.

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Как украинские, так и российские источники в последние дни указывают на то, что Украина завоевывает позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая специфические особенности рельефа, которые могут дать украинским силам огневое преимущество.

Кроме того, сообщают аналитики, украинские войска 10 июля проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

С начала украинского контрнаступления 4 июня, по подсчетам ISW, сделанным на основе собственных данных контроля местности, украинские войска отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. В обзоре уточняют, что украинские данные отличаются от подсчетов ISW.

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Итак, отмечают эксперты, с 1 января российские войска захватили всего 282 квадратных километра на всей территории боевых действий.

За 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за 6 месяцев.

Ключевые выводы ISW за 10 июля: