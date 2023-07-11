Защитники за 5 недель освободили почти столько территории, сколько россияне захватили за полгода – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что Силы обороны за 5 недель контрнаступления освободили столько территории, сколько россияне захватили за полгода.

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают, что украинские официальные лица заявили 10 июля, что Силы обороны имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города.

Как украинские, так и российские источники в последние дни указывают на то, что Украина завоевывает позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая специфические особенности рельефа, которые могут дать украинским силам огневое преимущество.

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Кроме того, сообщают аналитики, украинские войска 10 июля проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

С начала украинского контрнаступления 4 июня, по подсчетам ISW, сделанным на основе собственных данных контроля местности, украинские войска отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. В обзоре уточняют, что украинские данные отличаются от подсчетов ISW.

Итак, отмечают эксперты, с 1 января российские войска захватили всего 282 квадратных километра на всей территории боевых действий.

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За 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за 6 месяцев.

Ключевые выводы ISW за 10 июля: