"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно

Національне антикорупційне бюро заочно повідомило про підозру екснардепу від Народного фронту Георгію Логвинському, якого підозрюють у виведенні 54 млн грн з держбюджету через компанію "Золотий мандарин ойл".

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "10 липня НАБУ і САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з держбюджету, іншим з-поміж підозрюваних вручено змінені повідомлення про підозру.

Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарину".

Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ".

Деталі: Підозру Логвинському повідомили заочно, оскільки екснардеп виїхав з України ще до того, як втратив імунітет як чоловік судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) ККУ.

За версією слідства, Логвинський впродовж 2013-2016 років, розробив та реалізував схему із заволодіння 54 млн грн з держбюджету, шляхом введення в оману ЄСПЛ щодо спору між ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

Компанію "Золотий мандарин ойл" пов’язують з Логвинським.

У вересні 2013 року представник "Мандарину" надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Детективи НАБУ з'ясували, що на момент звернення до ЄСПЛ, все його майно та рахунки "Золотого Мандарина" були арештовані через борги перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Підозрювані також приховали від суду той факт, що "Золотой Мандарин" напередодні звернення до ЄСПЛ відступив права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства та отримав за це 54, 18 млн грн.

Слідство вважає, що далі Логвинський домовився з керівництвом Мін'юсту і урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підписав із компанією екснардепа декларацію про "дружнє врегулювання спору" та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду.

На підставі цієї декларації на користь "Мандарину", було повторно перераховано 54,179 млн грн, але цього разу з держбюджету: "Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано".

Розслідування детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року, а у січні 2020 року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Логвинський став сьомим.

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