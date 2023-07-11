"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно

Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении экс-нардепу от Народного фронта Георгию Логвинскому, которого подозревают в выводе 54 млн грн из госбюджета через компанию "Золотой мандарин ойл".

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "10 июля НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета, другим из числа подозреваемых вручены измененные сообщения о подозрении.

Экс-нардеп стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела "Золотого мандарина".

Реклама:

Это стало возможным из-за прекращения у экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ".

Детали: Подозрение Логвинскому сообщили заочно, поскольку экс-нардеп выехал из Украины еще до того, как потерял иммунитет как муж судьи ЕСПЧ Анны Юдковской.

Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание средств) УКУ.

ВИДЕО ДНЯ

По версии следствия, Логвинский в течение 2013-2016 годов, разработал и реализовал схему по завладению 54 млн грн из госбюджета, путем введения в заблуждение ЕСПЧ по спору между ООО "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго".

Компанию "Золотой мандарин ойл" связывают с Логвинским.

В сентябре 2013 года представитель "Мандарина" направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с госбюджета 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Детективы НАБУ выяснили, что на момент обращения в ЕСПЧ, все имущество и счета "Золотого Мандарина" были арестованы из-за долгов перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

Подозреваемые также скрыли от суда тот факт, что "Золотой Мандарин" накануне обращения в ЕСПЧ уступил права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и получил за это 54,18 млн грн.

Следствие считает, что дальше Логвинский договорился с руководством Минюста и правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подписал с компанией экс-нардепа декларацию о "дружественном урегулировании спора" и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда.

На основании этой декларации в пользу "Мандарина", было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из госбюджета: "Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы".

Расследование детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 года сообщили о подозрении шести участникам схемы. Логвинский стал седьмым.

Предыстория: