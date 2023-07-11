Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно

Альона Мазуренко Вівторок, 11 липня 2023, 13:23
Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський дорогою на саміт НАТО відреагував на кулуарні розмови партнерів про те, що на саміті замість членства в Альянсі будуть обговорювати лише якісь умови для запрошення України в НАТО.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу.

Реклама:

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…

Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор".

Деталі: За його словами, Україна цінує союзників і спільну безпеку: "І ми завжди цінуємо відкриту розмову".

Зеленський додав, що "невизначеність – це слабкість" і обіцяв відверто обговорити це на саміті.

Нагадаємо: 

  • Станом на ранок 11 липня союзники НАТО все ще не мають узгодженого рішення щодо того, якими будуть формулювання у комюніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень.
  • При цьому Генсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.
  • Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі.
  • Президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса у вівторок, він візьме участь у вечері, а також у засіданні Ради Україна-НАТО у середу.

Теми: ЗеленськийНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: