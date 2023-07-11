Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно

Альона Мазуренко Вівторок, 11 липня 2023, 13:23
Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський дорогою на саміт НАТО відреагував на кулуарні розмови партнерів про те, що на саміті замість членства в Альянсі будуть обговорювати лише якісь умови для запрошення України в НАТО.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

Реклама:

Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…

Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За його словами, Україна цінує союзників і спільну безпеку: "І ми завжди цінуємо відкриту розмову".

Зеленський додав, що "невизначеність – це слабкість" і обіцяв відверто обговорити це на саміті.

Нагадаємо: 

  • Станом на ранок 11 липня союзники НАТО все ще не мають узгодженого рішення щодо того, якими будуть формулювання у комюніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень.
  • При цьому Генсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.
  • Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі.
  • Президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса у вівторок, він візьме участь у вечері, а також у засіданні Ради Україна-НАТО у середу.

Теми: ЗеленськийНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО

Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна

"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр

США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP

фотоЧасів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі
Останні новини
00:53
"Карту Буданова" з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень
00:22
Росіяни за добу 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини
23:52
Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО
23:34
У Сумах лунали вибухи, виявили ворожий безпілотник
23:17
ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин
22:59
фотоОбстріл Одеси: в департаменті освіти повідомили про пошкодження шкіл і садочків
22:44
Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна
22:33
Щільність як у цукрової вати. Вчені виявили надзвичайно легку планету
22:19
"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу
21:51
Зеленський анонсує нову допомогу від партнерів: Більше ППО й далекобійної зброї
Усі новини...
Реклама: