Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
Президент Володимир Зеленський дорогою на саміт НАТО відреагував на кулуарні розмови партнерів про те, що на саміті замість членства в Альянсі будуть обговорювати лише якісь умови для запрошення України в НАТО.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу.
Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.
Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…
Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.
А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор".
Деталі: За його словами, Україна цінує союзників і спільну безпеку: "І ми завжди цінуємо відкриту розмову".
Зеленський додав, що "невизначеність – це слабкість" і обіцяв відверто обговорити це на саміті.
Нагадаємо:
- Станом на ранок 11 липня союзники НАТО все ще не мають узгодженого рішення щодо того, якими будуть формулювання у комюніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень.
- При цьому Генсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.
- Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі.
- Президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса у вівторок, він візьме участь у вечері, а також у засіданні Ради Україна-НАТО у середу.