Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно

Президент Володимир Зеленський дорогою на саміт НАТО відреагував на кулуарні розмови партнерів про те, що на саміті замість членства в Альянсі будуть обговорювати лише якісь умови для запрошення України в НАТО.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

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Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…

Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор".

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Деталі: За його словами, Україна цінує союзників і спільну безпеку: "І ми завжди цінуємо відкриту розмову".

Зеленський додав, що "невизначеність – це слабкість" і обіцяв відверто обговорити це на саміті.

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